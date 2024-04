O Juventude encara o Botafogo, no Rio de Janeiro, neste domingo (21) pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai em busca de manter a invencibilidade na competição. A equipe de Roger Machado vem de empate contra o Criciúma, na estreia, e vitória sobre o Corinthians na última rodada. A partida diante dos cariocas acontece no Estádio Nilton Santos (Engenhão), a partir das 18h30min.