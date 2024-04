Começou neste fim de semana a Divisão de Acesso no Rio Grande do Sul. Dois clubes da Serra entraram em campo no sábado (13). E quem levou a melhor foi o Brasil-Far, do técnico Luciano Almeida. A equipe surpreendeu o União Frederiquense, em Frederico Westphalen, e saiu de campo com a vitória por 1 a 0.