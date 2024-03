O Juventude entra em campo na noite desta quarta-feira (13) pela segunda fase da Copa do Brasil. O time de Roger Machado enfrenta o Paysandu, às 21h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. A equipe chega motivada pela classificação às semifinais do Gauchão após vencer o Guarany de Bagé pelo placar de 4 a 0, no Estádio Estrela D'Alva.