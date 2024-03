As vitórias voltaram a aparecer no Estádio Alfredo Jaconi e as classificações foram confirmadas. Depois de golear o Guarany de Bagé e avançar para a semifinal do Gauchão, o Ju ganhou do Paysandu, por 3 a 1, em casa, e garantiu presença na terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, mais R$ 2,205 milhões nos cofres.