O Juventude enfrenta o Grêmio pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. Nesta quarta-feira (31), às 21h30min, os comandados do técnico Roger Machado visitam o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre. E o treinador promove a estreia do centroavante Gilberto entre os titulares. O jogador é relacionado pela primeira vez e já começa o confronto. .