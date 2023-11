O Recreio da Juventude encerrou a sua participação no Campeonato Sul-Brasileiro de Natação Mirim e Petiz com mais excelentes resultados. Em Colombo-PR, o Clube conquistou 15 medalhas na competição, entre os dias 2, quinta-feira, e sábado, finalizando a competição no quarto lugar na classificação geral, além do terceiro lugar no Petiz 1 e o quarto no Petiz 2.