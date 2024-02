Os primeiros dias de fevereiro foram marcados pelo repasse às bombas dos postos de combustíveis de Caxias do Sul do aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O reajuste do tributo estadual ocorreu em todo o país e passou de R$ 1,22 por litro para R$ 1,37, uma alta de 12,2%. Com o imposto alterado, o litro da gasolina comum está em média R$ 5,77 na cidade, levando em conta os valores à vista dos 12 estabelecimentos analisados.