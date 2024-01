A nova política industrial do governo federal, chamada de "Nova Indústria Brasil", terá R$ 300 bilhões disponíveis para financiamento até 2026. O anúncio ocorreu na última segunda-feira (22) durante reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI), realizada no Palácio do Planalto. O programa é norteado por seis missões, relacionadas a metas específicas nos setores: agroindústria, saúde, bem-estar nas cidades, transformação digital, descarbonização e defesa nacional.