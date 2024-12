Natal e Ano Novo: aprenda a montar lindas ceias sem gastar muito

Supermercados Andreazza combina qualidade e promoções. Karepa / stock.adobe.com

O fim do ano é um momento tradicional de celebração e união com amigos e parentes. Datas como Natal e Ano Novo pedem decoração à altura e mesa farta, com receitas especiais e drinks saborosos. Organizar esse tipo de evento, porém, não precisa ser estressante ou custoso. Isso porque o comércio está pronto para ajudar a criar memórias inesquecíveis, tanto em jantares intimistas quanto em ceias grandiosas.

Confira como o Supermercados Andreazza deixa essas ocasiões especiais mais práticas, acessíveis e memoráveis.

Mesa posta

A decoração da mesa pode fazer toda a diferença nas comemorações de fim de ano, pois reflete a magia das datas. O primeiro passo aqui é definir as cores para cada evento. Tradicionalmente, o Natal inspira tons de vermelho e verde, enquanto o Ano Novo traz à mente o branco e o dourado, mas é possível dar um toque de personalidade com outras tonalidades à escolha.

Com esse norte, chega o momento de escolher os itens para compor a mesa. Uma dica é trazer as cores e os elementos característicos das celebrações na toalha e nos guardanapos (que podem ser de tecido ou papel). A partir daí, é possível utilizar um conjunto de louças mais neutras que você já tenha em casa, por exemplo. O charme fica completo com enfeites temáticos, velas e arranjos de flores que trarão vida à decoração.

– Dizemos sempre que “o Seu Natal Começa Aqui”. Se faltar alguma coisa, é no Supermercados Andreazza que as pessoas encontram todos os produtos para as festas – comenta o sócio-diretor do Supermercados Andreazza, Jaime Andreazza.

Receitas de família

Manter a tradição nas festas de fim de ano é essencial para transferi-la para as novas gerações. Por isso, escolher produtos de qualidade e com frescor e procedência para o preparo das receitas de família é fundamental para levar pratos deliciosos à mesa.

– O Andreazza conta com todos os produtos que as pessoas procuram para as festas, desde as entradas até a sobremesa. Temos aves natalinas, carnes suínas, nobres, exóticas e de novilho jovem com cortes especiais, cordeiro, peixes e frutos do mar, bem como bebidas quentes, vinhos e espumantes nacionais e importados, cervejas de diversas marcas, sucos e refrigerantes. As frutas e verduras estão sempre fresquinhas, vindas diretamente do produtor. E a padaria tem produção própria – destaca o sócio-diretor.

Festa prática e econômica

O principal ponto das reuniões de Natal e Ano Novo é que elas não precisam ser caras para manter o caráter especial. Planejar com antecedência e ficar de olho nas promoções permite comprar decorações e insumos para as comemorações gastando muito menos.