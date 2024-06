Especialmente para o público com mais de 60 anos, a secretaria municipal da Cultura de Caxias do Sul (SMC) lança o coro sênior do município. São 40 vagas para participar dos ensaios de habilidades musicais e práticas de canto coral. As inscrições abrem nesta quinta-feira (20) e seguem até o dia 26, presencialmente, na SMC (Rua Dr. Augusto Pestana, 50), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.