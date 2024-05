Todas as atividades da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), que ocorreriam desta quinta-feira (2) até domingo (5) estão canceladas. Os atendimentos ao público na sede da secretaria, na Estação Férrea, no Centro de Cultura Ordovás, na Casa da Cultura, no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, nos Museus Municipais e na Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural estão suspensos.