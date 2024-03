Teatro para todos, de graça, fácil acesso e na rua. Essa é a premissa do grupo de teatro caxiense A Gangorra. Por isso, pelo 13º ano consecutivo, a trupe promove a apresentação de um espetáculo de rua e inédito, por conta das comemorações ao Dia Mundial do Teatro (celebrado dia 27). Neste ano, a estreia da vez é Subterrâneo - Na Ausência de Luz o Que Você Enxerga?, cuja encenação ocorre sábado, às 11h, na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul.