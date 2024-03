O grupo de pagode É o Tchan! virá a Caxias do Sul no dia 26 de outubro. Junto do cantor Belo, a apresentação ocorrerá nos Pavilhões da Festa da Uva. Os ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada. Quem já havia comprados tickets para o show do Belo, que ocorreria neste sábado, dia 23, pode utilizá-los na nova data.