Artistas, coletivos, curadores e produtores interessados em expor na Sala de Exposições do Centro de Cultura Ordovás podem se inscrever, até o dia 30 de abril, para o edital. O regulamento e a ficha de inscrição estão no site da prefeitura, na aba Serviços. O edital ainda convida curadores e profissionais para realizarem propostas expositivas com obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas (Amarp), que celebra 20 anos em maio de 2024.