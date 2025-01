Em parceria com a RodOil, ônibus da Visate vai circular com diesel sustentável

Vai ser entregue nesta quinta-feira (30) — para começar a rodar neste mês ainda — um ônibus da Visate que vai iniciar uma parceria entre a concessionária e a RodOil, uma das principais distribuidoras de combustíveis do sul do Brasil.

A ação é para reduzir a emissão de poluentes, já que o veículo vai usar o diesel DuraMais+, sustentável. A nanotecnologia GreenPlus utilizada no combustível, segundo a empresa, reduz em até 50% as emissões de poluentes, trazendo benefícios diretos ao meio ambiente e à qualidade do ar da cidade.