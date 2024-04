Já pensou em "imprimir" uma casa para morar? Sim, é possível e realidade no mundo e agora em Caxias do Sul também. Em Caravaggio da Sexta Légua, uma residência está sendo construída por uma impressora 3D. A obra começou na terça-feira (2) e utiliza uma máquina caxiense desenvolvida em parceria com um escritório da Rússia. A impressora é capaz de erguer as paredes de uma casa em cerca de cinco dias.