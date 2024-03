A Gasperin Pilatti Construções, de Garibaldi, desce a Rota do Sol e lança, na próxima sexta-feira (8), seu primeiro empreendimento no Litoral Norte. Serão 47 apartamentos distribuídos em 20 andares, na Avenida Carlos Barbosa, em Torres. As unidades têm de 78 a 102 metros quadrados e dois ou três dormitórios com suíte.