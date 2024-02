As Câmaras de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul e Flores da Cunha terão programação especial alusiva ao Dia da Mulher. Na CDL de Flores, as associadas serão presenteadas com palestra da jornalista Alice Bastos Neves. A apresentadora da RBS TV irá falar sobre protagonismo feminino, o espaço das mulheres no mercado de trabalho e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.