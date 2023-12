Gramado recebe, em 2024, a Convenção de Vendas CVC. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul sedia o evento do setor do turismo, e Caxias do Sul está entre as cidades envolvidas diretamente com a organização. Ao lado de Porto Alegre, Canela e Gramado, o município alinha estratégias para o encontro marcado de 29 de fevereiro a 5 de março.