Os caxienses adotaram um comportamento mais cauteloso na Black Friday deste ano. A percepção é do presidente do Sindilojas Caxias, Rossano Boff. Segundo ele, se viu bastante movimento nas lojas do centro na sexta (24) e no sábado (25), mas os consumidores não estavam em busca de qualquer produto em promoção apenas para aproveitar o preço mais baixo: queriam aliar descontos com a compra de algum item necessário.