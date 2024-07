O delegado Diogo Ferreira, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Passo Fundo, recebeu um prêmio do governo norte-americano em reconhecimento ao trabalho desenvolvido no combate ao crime de lavagem de dinheiro e contra organizações criminosas. A premiação aconteceu em cerimônia no consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre na terça-feira (9).