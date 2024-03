Foi realizada na tarde desta terça-feira (12) a cerimônia de posse dos novos comandantes do 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon), do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM) e do Comando Regional de Policiamento Ostensivo (CRPO) do Planalto, todos com sede em Passo Fundo, no norte do Estado.