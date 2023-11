Inaugurada há um ano, a Unidade de Internação do Centro Oncológico Infantojuvenil do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP) já atendeu cerca de 100 crianças e adolescentes com câncer em Passo Fundo, no norte gaúcho. Por lá, o tratamento é humanizado e busca tornar os dias dos pacientes mais leves e com o menor prejuízo possível às rotinas de quem, ainda cedo, enfrenta a doença.