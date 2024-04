Entre os dias 20 e 24 de maio, a Justiça do Trabalho de Passo Fundo integrará a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. O evento ocorre pela oitava vez no país e promove espaço de diálogo para trabalhadores e empregadores que estejam com processos em andamento, para fazer acordos ou soluções que encerrem os conflitos trabalhistas.