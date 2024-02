Mais de 6,3 mil metros de redes de pesca foram apreendidos no norte do RS durante uma operação realiza neste fim de semana. Os flagrantes de pesca ilegal foram feitos em Ronda Alta, Campinas do Sul e Iraí.



A operação do 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar foi feita em rios e barragens do interior do Estado. No sábado (24), a fiscalização com barco aconteceu no lago da Usina Hidrelétrica do Rio Passo Fundo, os municípios de Ronda Alta e Campinas do Sul.