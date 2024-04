Depois de um longo período sem jogos oficiais, o Ypiranga estreia na Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado (20), às 19h30min, contra o CSA, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Vindo de um início ruim de temporada, sem somar bons resultados na primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Canarinho promete surpreender na competição nacional.