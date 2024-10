Com a chegada do mês de outubro, as lojas do ramo de brinquedos em Passo Fundo já se preparam para dar conta da demanda do Dia das Crianças. A expectativa da Fecomércio (RS) é que as vendas cresçam neste ano, sendo uma das datas mais importantes para o comércio brasileiro, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.