Com uma contribuição expressiva do campo, o PIB nacional cresceu 2,9% no ano passado, informou na sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Olhando em perspectiva, é um desempenho muito acima do projetado pelo mercado no início de 2023, quando a maior parte das projeções estimava uma alta inferior a 1%. A agropecuária, com um avanço surpreendente de 15,1%, foi o grande diferencial, sem dúvida. Mas, no decorrer do ano, outros fatores como o consumo das famílias (3,1%) e os serviços (2,4%) também desempenharam bem, evitando a retração da atividade no segundo semestre, quando ficou estagnada.