O potencial agropecuário do Brasil espanta o mundo. O país lidera as exportações globais em uma série de grãos, fibras e proteínas animais. A segurança alimentar do planeta passa pelos produtores brasileiros. Esse patamar não foi alcançado ao acaso. É fruto da dedicação de homens e mulheres do campo e da consciência quanto à necessidade de buscar constantemente o aumento da produtividade. Foi isso que fez o agronegócio se tornar o setor mais dinâmico e competitivo da economia nacional.