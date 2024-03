Deve ser reconhecido que, a despeito de eventuais divergências políticas e ideológicas, existe uma relação de civilidade e de diálogo entre a União e os governos estaduais para tratar de temas federativos. Essa disposição para a busca de entendimento reaparece com a sinalização positiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a renegociação da dívida dos Estados. Os governadores do Sul e do Sudeste encaminharam o pleito e fizeram uma proposta que, sobretudo, muda o indexador do estoque devido. Na quarta-feira, noticiou-se que Lula deu o aval para a contraproposta formulada pelo Ministério da Fazenda.