A escalada da dengue no Brasil em 2024 também chama atenção para um aspecto que contribui para a proliferação do mosquito transmissor: a deficiência do saneamento básico no país. Especialistas vêm reiteradamente alertando que a oferta insuficiente de água potável para a população e os problemas de coleta de esgoto são fatores que contribuem para a multiplicação do Aedes aegypti.