Cresce em todo o mundo o debate sobre restrições ao uso de smartphones pelos alunos nas salas de aula. Um relatório publicado em meados do ano passado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) trouxe o alerta de que a utilização excessiva de telefones celulares impacta o aprendizado. Observou ainda que um em cada quatro países tem leis que proíbem aparelhos durante as aulas. Divulgado no final do ano passado, o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa na sigla em inglês –, da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), chegou a conclusões parecidas. Alunos que passavam mais tempo distraídos em redes sociais e aplicativos de mensagem tiveram notas menores no teste. Por outro lado, aqueles que fazem uso moderado dos smartphones e os priorizam para finalidades pedagógicas apresentaram performance melhor.