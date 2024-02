Um abrangente estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgado na terça-feira, apontou que, entre 2013 e 2023, o contingente de policiais militares no país caiu 6,8%. O percentual equivale a 30 mil PMs a menos. No caso dos policiais civis, a redução do quadro foi de 2%. O número de servidores na área em uma nação violenta como o Brasil, sem dúvida, é relevante. Mas, no combate à criminalidade, a inteligência e o uso da tecnologia também se mostram cada vez mais decisivos. Até pela transformação do perfil dos delitos e dos grupos criminosos nos últimos anos.