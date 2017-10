A partir da segunda metade da década de 80 do século passado, passamos a assistir a uma perigosa clivagem entre o que pensavam e como se comportavam os estudantes universitários e as expectativas que tinham sobre eles os professores. Estes propugnavam pela manutenção do valores filosóficos que elegiam a disciplina, a responsabilidade, o compromisso com o estudo e o saber, a humanidade no trato com os que lhes serviam como substrato para seu aprendizado, o respeito aos mestres e a reverência aos mais exigentes, por possuírem um genuíno interesse em aplicar os métodos adequados de ensino que os habilitariam às etapas ulteriores e ao exercício de uma cidadania responsável.

Aos 20 anos eram donos de uma obtusidade intelectual avassaladora.

Ao invés disso surgiram _ cada vez mais numerosos _ os "estudantes" que se julgavam descompromissados com o processo de ensino-aprendizagem, desafiando, constantemente, os métodos de aferição do conhecimento, habilidades e atitudes, adquiridos durante seus estágios e cursos. Sem compromisso sequer com a presença requerida, provocavam os professores, exigindo o progredir acadêmico sem a demonstração cabal de estarem aptos a fazê-lo. Era a época do laissez-faire, altamente conveniente pelos que não se sentiam responsáveis pela educação de seus eventuais pupilos.

Chegavam à universidade os produtos dos anos 60. Aos 20 anos eram donos de uma obtusidade intelectual avassaladora. Pior que isso, julgavam-se donos da verdade, propugnando a eleição direta dos reitores e chefes de departamento, a fim de impor sua sabedoria, proveniente do liberalismo dos costumes, centrado nas drogas, no rock, no sexo desenfreado e no desrespeito à autoridade. Ao invés de os professores lhes atribuírem notas eram os estudantes que as atribuíam aos professores.

As exceções se tornaram cada vez mais raras e passou-se a procurar, afanosamente, o estudante responsável e que, por isso mesmo apresentasse uma perspectiva profissional de ampla realização social e pessoal.

Inicia-se aí _ no Brasil _ a estagnação cultural humanística e sua substituição pela cultura da esperteza, tão bem representada hoje na administração pública. A expressão dessa situação, no mundo ocidental, é descrita _ magistralmente _ por Allan Bloom em seu O Declínio da Cultura Ocidental, de 1987.