Portanto, nunca se precisou tanto da verdade como no presente momento, agora, em razão da crise moral por que atravessam nossas instituições públicas, da qual se irradiou uma péssima situação econômico-financeira que atinge toda a Nação.

Para os investigados, contudo, não se reconhece como difícil a defesa, eis que, em se tratando de patrimônio pessoal, bastaria a apresentação das declarações do Imposto de Renda durante o tempo em que desempenhou mandato eletivo ou ocupou função pública. Tal providência, indubitavelmente, facilitaria o trabalho da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, poupando-os de longos meses de investigações e, muitas vezes correndo o risco de indiciar cidadãos de bem, para depois considerá-los inocentes.

Muito bom seria se os investigadores e autoridades federais evitassem esses riscos e melhor considerassem quão valorosa é a verdade na vida do ser humano, a exemplo do comportamento adotado, pelo Rei Darius I, há mais de 2.500 anos, que, ao decidir sobre a coisa mais forte do mundo _ se o vinho, o rei ou a verdade _ convenceu os persas de que não poderia ser o vinho porque transforma em tolos os homens mais fortes, nem o rei por ser apenas um homem, e sim a verdade porque só ela é eterna e jamais perecerá.