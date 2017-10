A incompetência governamental, a falta de melhoras estruturais sensíveis e a proliferação de esquemas corruptos geram uma crescente erosão da crença democrática. Mundo afora, a ideia de que o poder emana do povo parece não passar de uma utopia irrealizada. Infelizmente, a crueza da realidade desnuda um jogo de cartas marcadas que faz do voto um mero aval popular para mentiras em trajes oficiais. No crepúsculo de cada ciclo eleitoral, vemos a democracia perder sua capacidade de inspirar transformações virtuosas e, por consequência, significar algo de bom na vida das pessoas.