A perspectiva de que a conclusão das obras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre seja antecipada em seis meses é uma notícia a ser comemorada pelos gaúchos, e não apenas pelo fato de triplicar a capacidade da emergência. Projetos envolvendo dinheiro público concluídos no prazo – e até antes, como no caso – são um fato raro. E mostram que é possível seguir um cronograma quando há verbas liberadas no volume e em tempo adequados, além de rigor no acompanhamento dos trabalhos.