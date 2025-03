Vulcão no leste da Indonésia registra nova erupção

Um vulcão situado no leste da Indonésia, na turística ilha de Flores, voltou a entrar em erupção na noite desta quinta-feira (20), o que levou as autoridades a elevar o nível de alerta para o máximo.

A erupção do monte Lewotobi Laki-Laki, de 1.703 metros de altitude, começou às 22h56 locais (11h56 em Brasília) e durou 11 minutos e nove segundos, segundo as autoridades.

A erupção esteve acompanhada de fortes ruídos que chegaram ser ouvidos na localidade de Maumere, mais de 80 quilômetros a leste do vulcão, e no distrito de Larantuka, mais de 50 quilômetros a oeste da montanha, informou a agência geológica em comunicado.

Nesta quinta-feira, a agência elevou o alerta para o nível mais alto do sistema, em uma escala de quatro, e as autoridades impuseram um perímetro de exclusão de 7 a 8 quilômetros no entorno do vulcão.