Inundação deixa um morto e três desaparecidos em cidade rural da Argentina

Jorge Acuña, de 55 anos, morreu quando viajava em uma caminhonete no sábado junto com outros dois indivíduos. O veículo sofreu um acidente e caiu em um rio que transbordou pela chuva.

As autoridades também estão à procura de um trabalhador rural que, no dia da tempestade, tentou atravessar a cavalo outro rio, a 15 km do acidente rodoviário, mas caiu na água junto com o animal.