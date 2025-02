Orangotango perdido em mina de carvão, símbolo do desmatamento na Indonésia

Gravado no mês passado e verificado pela AFP, o vídeo foi filmado na parte leste da ilha de Bornéu, onde a Indonésia está construindo sua nova capital, Nusantara, um projeto que, segundo ambientalistas, põe em risco o habitat de muitos animais selvagens na última grande floresta tropical da Ásia.

A Indonésia tem uma das taxas de desmatamento mais altas do mundo, impulsionada pela exploração de minérios, especialmente o níquel e o carvão. Assim como a Malásia, é também um dos dois únicos países do mundo onde ainda podem ser encontrados orangotangos vivendo na natureza.

"Nós, humanos, às vezes somos muito gananciosos. Espero que Deus não nos castigue", dizia um comentário do vídeo, que teve milhares de visualizações no YouTube e no TikTok.