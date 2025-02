Mais de cem pessoas são evacuadas por incêndio em hotel cinco estrelas de Londres

No local do hotel funcionava um antigo quartel dos bombeiros.

Mais de cem pessoas tiveram que evacuar nesta sexta-feira (14) um hotel de luxo em Londres , um antigo quartel dos bombeiros que se tornou queridinho entre as celebridades, por causa de um grande incêndio , anunciou o serviço dos bombeiros da capital britânica.

A London Fire Brigade indicou na rede X que "20 caminhões dos bombeiros e cerca de 125 efetivos (estão) no local do incêndio no hotel em Marylebone", um bairro central de Londres, que começou pela tarde.