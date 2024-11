A Rússia conduziu um ataque "em massa" com mísseis e drones contra a infraestrutura energética da Ucrânia nesta quinta-feira, 28, denunciaram autoridades, aumentando os temores de que o Kremlin pretende prejudicar a capacidade de geração de energia do país antes do inverno. Mais de um milhão de ucranianos estão sem eletricidade.