Um ataque à cidade de Tira, na região central de Israel, neste sábado, 2, feriu 11 pessoas. O ataque ocorreu antes do amanhecer e foi uma das várias ondas de foguetes disparadas do Líbano no início do dia. Muitos dos projéteis foram interceptados pelas defesas aéreas israelenses, enquanto outros caíram em áreas despovoadas.