O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (17) que está impondo 18 sanções para empresas, indivíduos e embarcações de petróleo ilícito, que possuem laços com a rede do agente financeiro dos Houthis, Sa'id Al-Jamal. Ele, que também possui ligações com a Guarda Revolucionária Islâmica, está financiando ataques com mísseis contra Israel, afirma o documento americano.