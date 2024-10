Dezenas de milhares de georgianos se aglomeraram do lado de fora do parlamento, em Tbilisi, nesta segunda-feira, 28, exigindo a anulação da eleição parlamentar do fim de semana após as alegações da presidente do país, Salome Zourabichvili, de que os resultado foram fraudados com a ajuda da Rússia. Tal como membros do partido Sonho Georgiano, o Kremlin também rejeitou as acusações de interferência.