O Exército israelense disse que cerca de 90 foguetes foram disparados neste sábado, 5, do Líbano em direção a Israel. A maioria foi interceptada ou caiu em áreas abertas, mas vários projéteis atingiram a cidade árabe de Deir al-Asad, no norte, onde a polícia informou que três pessoas ficaram levemente feridas, e na cidade próxima de Karmiel, danificando um edifício residencial. Sirenes de alerta têm tocado o dia todo no norte de Israel.