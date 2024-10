As eleições presidenciais no Uruguai serão decididas em segundo turno. Na votação deste domingo, 27, o esquerdista Yamandú Orsi, da Frente Ampla, obteve 43,8% dos votos, contra 26,9% do governista Alvaro Delgado, de centro-direita. Os dados foram divulgados pelo jornal local El País e consideram 97,19% da apuração concluída.