Países do Brics afirmaram estar "extremamente preocupados com os conflitos contínuos no Oriente Médio e no norte da África", em declaração divulgada nesta quarta-feira, 23, no âmbito da cúpula de líderes em Kazan, na Rússia. O documento, entretanto, apenas menciona a guerra na Ucrânia ao reiterar "posições nacionais" e pedir por uma solução diplomática e pacífica do conflito, sem especificar detalhes.