A aeronave brasileira que fará a repatriação de brasileiros que estavam no Líbano decolou de Beirute às 13h18 (horário de Brasília) deste sábado, 5, informou a Força Aérea Brasileira (FAB). No voo do KC-30, que chegou na capital libanesa às 11h20, estão 229 pessoas, além de três animais de estimação. Antes do retorno ao Brasil, a aeronave vai fazer uma escala em Lisboa, em Portugal, para reabastecimento.