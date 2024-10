Ataque russo com drones deixa um morto e provoca danos na Ucrânia

Um intenso ataque russo com drones e mísseis contra o território ucraniano na madrugada deste domingo (6) resultou na morte de uma pessoa e causou danos significativos à infraestrutura civil, informaram autoridades ucranianas. Segundo o governador Oleh Syniehubov, um homem de 49 anos faleceu na região de Kharkiv depois que seu carro foi atingido por um drone. Em Odessa, importante cidade portuária no sul do país, um gasoduto foi danificado e um armazém incendiado.